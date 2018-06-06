В ближайшее время оккупированный Крым начнут вещать новые радиостанции и телеканалы на новых частотах .

Об этом рассказал на пресс-конференции член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский, передает УНН.

"Юг Херсонской области полностью будет обеспечен украинском радио и телевидением. Буквально в течение двух ближайших месяцев это можно будет зафиксировать. Второе, мы начнем вещать на оккупирован Крым новыми телеканалами, новыми радиостанциями на новых частотах", - сказал он.

По словам Костинского, несколько недель назад Нацсовет вместе с Мининформполитикы начали второй этап развития речи на территорию Крыма.

"Мы выдали уже разрешения на временное вещание по упрощенной процедуре трем радиостанциям с Чонгара. Появятся в ближайшее время еще несколько телеканалов, в том числе, телеканал АТР", - сказал он.

Также, отметил член Нацсовета, будет организовано радиовещания с Чаплинки. Он уточнил, что концерн РРТ увеличит высоту башни в Чаплинке - с 92 до 133 м.

"Появятся радиостанции в Скадовске, в Новотроицке, Васильевке, Геническе. Развитие второго этапа вещания будет происходить с использованием дополнительных 15 радиочастот, дополнительных цифровых каналов", - отметил Костинский.

Вместе с тем он добавил, что оккупационные власти Крыма глушит связь, но они имеют решение, "как с этим бороться".

Напомним, радиовещания на аннексированый полуостров Крым с новой украинской башни заглушают российским сигналом.