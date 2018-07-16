Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила в тюрьме "Владимирский централ" заключённого украинца Николая Карпюка, и утверждает, что он не высказывает претензий к условиям содержания.

Об этом российскому "Интерфаксу" сказал 26 июля пресс-секретарь омбудсмена Алексей Зловедов, сообщает Украинская правда.



"Он сообщил, что у него нет никаких претензий ни к условиям содержания, ни к персоналу Федеральной службы исполнения наказаний", – утверждает пресс-секретарь Т.Москальковой.



По его словам, Карпюк "содержится в хорошо проветриваемой камере на одного человека с телевизором и отделенным дверью санитарным блоком".



Отмечается, что Москалькова посетила Карпюка в среду, 25 июля, вечером по просьбе омбудсмена Верховной Рады Людмилы Денисовой.



Ранее российская сторона отказала Денисовой в возможности навестить в тюрьме "Владимирский централ" отбывающего наказание Карпюка.



Зловедов также заявил, что Москалькова пока не получала от украинской коллеги Денисовой приглашений на новую встречу.

"По состоянию на 12:15 26 июля официальных бумаг по поводу встречи к нам от госпожи Денисовой не приходило", – сказал пресс-секретарь.



Накануне первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Киева в гуманитарной подгруппе трехсторонней Контактной группы по Донбассе Ирина Геращенко сообщила, что Киев выступил с инициативой о проведении новой встречи Москальковой и Денисовой для обсуждения вопроса обмена украинских заключённых на российских.

По ее словам, украинская сторона готова провести встречу на следующей неделе.

С 15 июня украинский омбудсмен Людмила Денисова находилась в РФ с целью посещения незаконно осужденных украинцев, но ей не разрешили встретиться ни с одним из политзаключенных.

Россия продолжает игнорировать предложения Украины по обмену заключенными.

Украинский режиссер Олег Сенцов, незаконно осужденный в России, голодает в российской колонии уже 74-й день, требуя освобождения всех украинских заложников.