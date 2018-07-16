Москалькова утверждает, что Карпюк во "Владимирском централе" не жалуется
|20:30 26.07.2018
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|Крым
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила в тюрьме "Владимирский централ" заключённого украинца Николая Карпюка, и утверждает, что он не высказывает претензий к условиям содержания.
Об этом российскому "Интерфаксу" сказал 26 июля пресс-секретарь омбудсмена Алексей Зловедов, сообщает Украинская правда.
"Он сообщил, что у него нет никаких претензий ни к условиям содержания, ни к персоналу Федеральной службы исполнения наказаний", – утверждает пресс-секретарь Т.Москальковой.
По его словам, Карпюк "содержится в хорошо проветриваемой камере на одного человека с телевизором и отделенным дверью санитарным блоком".
Отмечается, что Москалькова посетила Карпюка в среду, 25 июля, вечером по просьбе омбудсмена Верховной Рады Людмилы Денисовой.
Ранее российская сторона отказала Денисовой в возможности навестить в тюрьме "Владимирский централ" отбывающего наказание Карпюка.
Зловедов также заявил, что Москалькова пока не получала от украинской коллеги Денисовой приглашений на новую встречу.
"По состоянию на 12:15 26 июля официальных бумаг по поводу встречи к нам от госпожи Денисовой не приходило", – сказал пресс-секретарь.
Накануне первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Киева в гуманитарной подгруппе трехсторонней Контактной группы по Донбассе Ирина Геращенко сообщила, что Киев выступил с инициативой о проведении новой встречи Москальковой и Денисовой для обсуждения вопроса обмена украинских заключённых на российских.
По ее словам, украинская сторона готова провести встречу на следующей неделе.
С 15 июня украинский омбудсмен Людмила Денисова находилась в РФ с целью посещения незаконно осужденных украинцев, но ей не разрешили встретиться ни с одним из политзаключенных.
Россия продолжает игнорировать предложения Украины по обмену заключенными.
Украинский режиссер Олег Сенцов, незаконно осужденный в России, голодает в российской колонии уже 74-й день, требуя освобождения всех украинских заложников.
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