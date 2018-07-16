В Украине будут заочно судить заместителя Шойгу
|20:04 26.07.2018
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|Крым
Соломенский районный суд Киева решил судить заочно заместителя министра обороны России и пресс-секретаря ведомства Николая Панкова.
Соответствующее решение столичный суд принял 17 июля, передает Украинская правда.
В Украине Панкову инкриминируют подстрекательство крымских военных к госизмене в марте 2014 года, пособничество в ведении агрессивной войны и пособничество в совершении умышленных действий с целью изменения границы Украины.
"Способствовал беспрепятственному вторжению военнослужащих ВС РФ для осуществления военной оккупации территории полуострова Крым, захват ими административных зданий и ключевых объектов военной и гражданской инфраструктуры, которые имеют важное оборонное и стратегическое значение", – настаивает прокуратура.
Его действия, по версии следствия, привели к нарушению территориальной целостности Украины и "причинение убытков в виде потери объектов государственной собственности" более чем триллион гривен.
В августе 2016 года Панкову курьерской службой и на электронную почту министерства направили подозрение, позже – вызовы к следователю.
Учитывая, что в прокуратуру он не являлся, чиновника объявили в розыск и начали заочное расследование.
Заседание Соломенский суд уже назначил на 11 часов 6 сентября.
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