Прокуратура АРК проводит работу по установлению бывших сотрудников украиснких правоохранительных органов в Крыму, совершивших государственную измену, в настоящее время установлены полные идентификационные данные более 9 тысяч человек.

Об этом сообщил 26 июля первый заместитель прокурора АРК Николай Иванец.

Об этом сообщает Цензор.Нет со ссылкой на Крым.Реалии.

По его словам, следственное управление прокуратуры Автономной Республики Крым осуществляет досудебное расследование по 123 уголовным производствах по фактам совершения государственной измены.

"В ходе досудебного расследования установлено штатную численность 18 правоохранительных органов, работавших на территории Автономной Республики Крым и в Севастополе до оккупации полуострова, которая составляет около 18 600 человек", – сказал Николай Иванец.

Он отметил, что сбор доказательств осуществляется преимущественно следователями прокуратуры.

"Сегодня мы имеем соответствующие реестры, содержащие необходимую информацию по более 4000 человек из числа правоохранителей", – сообщил первый заместитель прокурора.

Николай Иванец отметил необходимость улучшения сотрудничества с сотрудниками СБУ в части установления лиц, совершивших государственную измену, и Государственной пограничной службы Украины по вопросам пересечения госграницы и административной границы с Крымом.

Генеральная прокуратура Украины вменяет государственную измену 73 украинским военным, которые изменили присяге и после оккупации Россией Крыма не вернулись с полуострова на материк.