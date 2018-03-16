Греция освободила 12 украинских моряков с задержанного судна Mekong Spirit

19:19 26.07.2018 0 комментариев Греция

Большинство членов экипажа контейнеровоза Mekong Spirit, задержанных греческими пограничниками в мае 2017 по подозрению в контрабанде оружия, в пятницу, 27 июля, возвращаются в Одессу.

Об этом сообщает в Фейсбуке почетный консул Греции в Одессе Пантелис Бумбурас, передает Укринформ.

"12 украинских моряков возвращаются в Одессу... Мы сделали все возможное, чтобы 12 из 16 членов экипажа судна Mekong Spirit, арестованных в Греции по подозрению в контрабанде, в ближайшие дни вернулись домой. Главное условие - обязательная ежемесячная регистрации в Генеральном консульстве Греции в Одессе. Остальные члены экипажа - капитан, старпом и рядовые - будут, согласно решению суда, находиться в Греции до выяснения всех обстоятельств", - отметил почетный консул.

По его словам, в течение 14 месяцев велись достаточно серьезные дипломатические переговоры на уровне двух стран - Украины и Греции. "Пришлось подключить серьезных адвокатов. И сегодня, к счастью, мы добились справедливого решения суда в пользу украинских моряков", - добавил Бумбурас.

Кроме оплаты адвокатов, добавил меценат, нужно было поддержать моряков, поскольку судно в порту Лаврио (в 60 км от Афин) фактически осталось без снабжения продуктами, медикаментами и чистой водой.

"Для членов экипажа арендовали дом в 15 минутах ходьбы от порта Лаврио, благодаря чему у моряков была возможность ночевать в человеческих условиях. Дежурство на судне было организовано по графику", - отметил он.

Моряки подтвердили, что "документы на визы поданны, в пятницу вылет в Украину".

Как сообщал Укринформ, судно Mekong Spirit, владельцем которого является швейцарская компания, было задержано греческой полицией 25 мая 2017 года по подозрению в перевозке товаров военного назначения. Членами его экипажа являются 17 граждан Украины, в том числе капитан.



Ещё на эту тему:

12:36 27.06.2018
Шесть моряков которым более полутора лет запрещали выехать из Греции вернулись в Украину
20:03 24.05.2018
В Украину из плена возвращается 6 моряков - МИД
15:01 17.05.2018
Одесский облсовет просит президента помочь моряку-одесситу, которому в Иране грозит смертная казнь
20:46 11.05.2018
Одесситы просят президента спасти украинского моряка от смертной казни в Иране
12:14 16.03.2018
Греція скоро відпустить в Україну 26 моряків із арештованих суден - МЗС
14:56 15.03.2018
В Греции задержали 26 украинцев - членов экипажей 3 судов, - МИД
18:20 13.03.2018
В Греции украинского моряка приговорили к 180 годам тюрьмы за перевозку нелегалов
12:57 04.01.2018
Порт в Сирии не могут покинуть десять украинских моряков с судна-нарушителя санкций
17:53 28.11.2017
Трое одесских моряков освобождены после четырех лет индийской тюрьмы
10:44 12.04.2017
Севастопольский капитан судна TEMETERON 8 месяцев сидит в ливийской тюрьме
11:04 01.07.2016
В МИД подтвердили задержание танкера с украинцами в Ливии
08:21 05.04.2016
В порту Салоник арестовано украинское судно / Фото
Новости
Азербайджан Азербайджан
11:48 25.07.2018
Число пассажирских авиарейсов между городами Азербайджана и Турции увеличено в 3 раза
10:21 24.07.2018
В рамках военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией были рассмотрены совместные проекты
14:40 19.07.2018
Зачитан приговор гражданину Молдовы, который нанес банковской системе Азербайджана урон на 1,5 млн манатов
14:04 16.07.2018
Служба госбезопасности Азербайджана задержала лиц, участвовавших в боевых действиях в Сирии
Все новости страны
Армения Армения
15:29 26.07.2018
Премьер Армении заявил об отсутствии планов по вступлению в НАТО
12:17 26.07.2018
Россия уже приняла решение о повышении цены на газ для Армении
11:31 23.07.2018
В ответ на предложение Армении провести "определенные изменения" на российской военной базе начались внезапные учения
11:46 19.07.2018
Новая власть Армении не изменила позиции по Крыму — МИД Армении
Все новости страны
Болгария Болгария
16:07 25.07.2018
Болгария предложила 7 странам подать заявки на поставку истребителей
19:24 19.07.2018
Китайская компания отказалась от концессии аэропорта в Пловдиве
16:54 18.07.2018
Каждая десятая плотина в Болгарии нуждается в ремонте
15:51 17.07.2018
Министр обороны: То, что в Болгарию тайно прилетают самолеты с нелегальными мигрантами - фальшивая новость!
Все новости страны
Греция Греция
19:19 26.07.2018
Греция освободила 12 украинских моряков с задержанного судна Mekong Spirit
09:42 26.07.2018
В Евросоюзе объявлен траур по жертвам пожаров в Греции
16:59 25.07.2018
Масштабные пожары в Греции видно из космоса: спутниковые фото
18:33 24.07.2018
В Греции объявлен трехдневный траур по жертвам пожаров
Все новости страны
Грузия Грузия
10:58 26.07.2018
Американские инструкторы переподготовили первый батальон ВС Грузии
17:51 23.07.2018
За нарушение закона об оккупированных территориях в Грузии возбуждено 54 уголовных дела
12:20 23.07.2018
Грузия не признает дипотношений между Сирией и Южной Осетией
10:24 23.07.2018
Сирия и непризнанная республика Южная Осетия подписали соглашение об установлении дипломатических отношений
Все новости страны
Молдова Молдова
16:20 26.07.2018
В парламенте Молдовы зарегистрирован Закон Магнитского
13:56 25.07.2018
В МИДЕИ прокомментировали слухи о том, что Молдова перенесет посольство из Тель-Авива в Иерусалим
15:08 24.07.2018
Израиль ведет переговоры с Молдовой о переносе посольства в Иерусалим
14:40 23.07.2018
В Молдове заявили о 56 гражданах страны, воевавших на стороне боевиков на Донбассе
Все новости страны
Россия Россия
13:59 26.07.2018
Оппозиция в ФРГ критикует Меркель за встречу с подсанкционным начальником Генштаба РФ
08:25 26.07.2018
Трамп отложил встречу с Путиным на 2019 из-за "охоты на ведьм" - Белый дом
13:29 25.07.2018
В Конгрессе США сделали исключение для трех стран закупающих российское вооружение
12:39 25.07.2018
Раскрыт комплекс мер по выводу En+ Олега Дерипаски из-под санкций
Все новости страны
Румыния Румыния
17:39 26.07.2018
Британия подняла базирующиеся в Румынии истребители на перехват российского бомбардировщика
19:40 25.07.2018
Смерч закружил в небе палатки на курорте у Черного моря / Видео
14:15 24.07.2018
Арестованная топ-менеджер “Интер РАО” якобы продавала через Молдавскую ГРЭС украинскую электроэнергию
12:39 24.07.2018
На румынской АЭС автоматически отключился один из реакторов
Все новости страны
Турция Турция
15:42 25.07.2018
Еврокомиссия согласовала выделение 400 млн евро на образование беженцев в Турции
08:24 25.07.2018
Окончательное решение, касательно отмены поставок Турции F-35, будет принято после отчета минобороны США
20:13 24.07.2018
Эрдоган назвал Израиль фашистским государством, Нетаньяху напомнил об уничтожении курдов
20:25 23.07.2018
В Турции задержали 43 предполагаемых боевиков ИГИЛ
Все новости страны
Украина Украина
20:58 26.07.2018
На оккупированный Крым скоро начнут вещать новые радиостанции и телеканалы
20:30 26.07.2018
Москалькова утверждает, что Карпюк во "Владимирском централе" не жалуется
20:04 26.07.2018
В Украине будут заочно судить заместителя Шойгу
19:45 26.07.2018
Установлены полные идентификационные данные более 9 тысяч силовиков, совершивших госизмену во время оккупации Крыма
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс