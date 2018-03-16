Большинство членов экипажа контейнеровоза Mekong Spirit, задержанных греческими пограничниками в мае 2017 по подозрению в контрабанде оружия, в пятницу, 27 июля, возвращаются в Одессу.

Об этом сообщает в Фейсбуке почетный консул Греции в Одессе Пантелис Бумбурас, передает Укринформ.

"12 украинских моряков возвращаются в Одессу... Мы сделали все возможное, чтобы 12 из 16 членов экипажа судна Mekong Spirit, арестованных в Греции по подозрению в контрабанде, в ближайшие дни вернулись домой. Главное условие - обязательная ежемесячная регистрации в Генеральном консульстве Греции в Одессе. Остальные члены экипажа - капитан, старпом и рядовые - будут, согласно решению суда, находиться в Греции до выяснения всех обстоятельств", - отметил почетный консул.

По его словам, в течение 14 месяцев велись достаточно серьезные дипломатические переговоры на уровне двух стран - Украины и Греции. "Пришлось подключить серьезных адвокатов. И сегодня, к счастью, мы добились справедливого решения суда в пользу украинских моряков", - добавил Бумбурас.

Кроме оплаты адвокатов, добавил меценат, нужно было поддержать моряков, поскольку судно в порту Лаврио (в 60 км от Афин) фактически осталось без снабжения продуктами, медикаментами и чистой водой.

"Для членов экипажа арендовали дом в 15 минутах ходьбы от порта Лаврио, благодаря чему у моряков была возможность ночевать в человеческих условиях. Дежурство на судне было организовано по графику", - отметил он.

Моряки подтвердили, что "документы на визы поданны, в пятницу вылет в Украину".

Как сообщал Укринформ, судно Mekong Spirit, владельцем которого является швейцарская компания, было задержано греческой полицией 25 мая 2017 года по подозрению в перевозке товаров военного назначения. Членами его экипажа являются 17 граждан Украины, в том числе капитан.