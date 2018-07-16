Всемирный конгресс украинцев призывает мир поддержать позицию США по Крыму

18:55 26.07.2018 0 комментариев Крым

Всемирный конгресс украинцев поддерживает жесткую позицию США относительно непризнания претензий России на суверенитет над оккупированным Крымом.

Об этом заявил президент Всемирного конгресса украинцев Евгений Чолий, сообщает корреспондент Укринформа.

“Всемирный конгресс украинцев выражает благодарность США и госсекретарю Помпео за провозглашение такой принципиальной позиции и призывает международное содружество поддержать этот призыв относительно прекращения оккупации Крыма и возобновления уважения к территориальной целостности всех независимых государств, включая Украину, что является основой глобального мира и безопасности", - сказал Чолий.

Как сообщал Укринформ, в среду, 25 июля, государственный секретарь США Майк Помпео сделал жесткое заявление относительно незаконной аннексии, в котором обвинил Россию в подрыве международных принципов мира и безопасности.

США призывают Россию прекратить оккупацию украинского полуострова.

Это заявление также поддержал официальный Лондон, отметив, что Великобритания "остается полностью приверженной соблюдению суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ".



Ещё на эту тему:

20:04 26.07.2018
В Украине будут заочно судить заместителя Шойгу
19:45 26.07.2018
Установлены полные идентификационные данные более 9 тысяч силовиков, совершивших госизмену во время оккупации Крыма
18:29 26.07.2018
Победа русского Путина над американским Трампом оказалась пирровой
17:12 26.07.2018
Украина обратится в ЕСПЧ по поводу захваченных в Крыму политзаключенных на следующей неделе
14:15 26.07.2018
Украине следует заручиться поддержкой мирового сообщества для сохранения суверенитета в акватории Азовского моря
12:44 26.07.2018
ЕС поддержал заявление о "балтийской политике" США по Крыму
10:06 26.07.2018
В ООН приступил к рассмотрению ситуации с пытками в оккупированном Крыму
09:15 26.07.2018
Представитель Госдепа обсудил Мустафой Джемилевым декларацию о непризнании аннексии Крыма
07:09 26.07.2018
Глава МИД Германии: Аннексия Крыма противоречит нормам международного права
07:06 26.07.2018
Британия официально поддержала объявленную США политику по Крыму
07:01 26.07.2018
В МИД России прокомментировали декларацию США о непризнании аннексии Крыма
06:57 26.07.2018
США закрепили в декларации, что признают только украинский Крым
Новости
Азербайджан Азербайджан
11:48 25.07.2018
Число пассажирских авиарейсов между городами Азербайджана и Турции увеличено в 3 раза
10:21 24.07.2018
В рамках военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией были рассмотрены совместные проекты
14:40 19.07.2018
Зачитан приговор гражданину Молдовы, который нанес банковской системе Азербайджана урон на 1,5 млн манатов
14:04 16.07.2018
Служба госбезопасности Азербайджана задержала лиц, участвовавших в боевых действиях в Сирии
Все новости страны
Армения Армения
15:29 26.07.2018
Премьер Армении заявил об отсутствии планов по вступлению в НАТО
12:17 26.07.2018
Россия уже приняла решение о повышении цены на газ для Армении
11:31 23.07.2018
В ответ на предложение Армении провести "определенные изменения" на российской военной базе начались внезапные учения
11:46 19.07.2018
Новая власть Армении не изменила позиции по Крыму — МИД Армении
Все новости страны
Болгария Болгария
16:07 25.07.2018
Болгария предложила 7 странам подать заявки на поставку истребителей
19:24 19.07.2018
Китайская компания отказалась от концессии аэропорта в Пловдиве
16:54 18.07.2018
Каждая десятая плотина в Болгарии нуждается в ремонте
15:51 17.07.2018
Министр обороны: То, что в Болгарию тайно прилетают самолеты с нелегальными мигрантами - фальшивая новость!
Все новости страны
Греция Греция
19:19 26.07.2018
Греция освободила 12 украинских моряков с задержанного судна Mekong Spirit
09:42 26.07.2018
В Евросоюзе объявлен траур по жертвам пожаров в Греции
16:59 25.07.2018
Масштабные пожары в Греции видно из космоса: спутниковые фото
18:33 24.07.2018
В Греции объявлен трехдневный траур по жертвам пожаров
Все новости страны
Грузия Грузия
10:58 26.07.2018
Американские инструкторы переподготовили первый батальон ВС Грузии
17:51 23.07.2018
За нарушение закона об оккупированных территориях в Грузии возбуждено 54 уголовных дела
12:20 23.07.2018
Грузия не признает дипотношений между Сирией и Южной Осетией
10:24 23.07.2018
Сирия и непризнанная республика Южная Осетия подписали соглашение об установлении дипломатических отношений
Все новости страны
Молдова Молдова
16:20 26.07.2018
В парламенте Молдовы зарегистрирован Закон Магнитского
13:56 25.07.2018
В МИДЕИ прокомментировали слухи о том, что Молдова перенесет посольство из Тель-Авива в Иерусалим
15:08 24.07.2018
Израиль ведет переговоры с Молдовой о переносе посольства в Иерусалим
14:40 23.07.2018
В Молдове заявили о 56 гражданах страны, воевавших на стороне боевиков на Донбассе
Все новости страны
Россия Россия
13:59 26.07.2018
Оппозиция в ФРГ критикует Меркель за встречу с подсанкционным начальником Генштаба РФ
08:25 26.07.2018
Трамп отложил встречу с Путиным на 2019 из-за "охоты на ведьм" - Белый дом
13:29 25.07.2018
В Конгрессе США сделали исключение для трех стран закупающих российское вооружение
12:39 25.07.2018
Раскрыт комплекс мер по выводу En+ Олега Дерипаски из-под санкций
Все новости страны
Румыния Румыния
17:39 26.07.2018
Британия подняла базирующиеся в Румынии истребители на перехват российского бомбардировщика
19:40 25.07.2018
Смерч закружил в небе палатки на курорте у Черного моря / Видео
14:15 24.07.2018
Арестованная топ-менеджер “Интер РАО” якобы продавала через Молдавскую ГРЭС украинскую электроэнергию
12:39 24.07.2018
На румынской АЭС автоматически отключился один из реакторов
Все новости страны
Турция Турция
15:42 25.07.2018
Еврокомиссия согласовала выделение 400 млн евро на образование беженцев в Турции
08:24 25.07.2018
Окончательное решение, касательно отмены поставок Турции F-35, будет принято после отчета минобороны США
20:13 24.07.2018
Эрдоган назвал Израиль фашистским государством, Нетаньяху напомнил об уничтожении курдов
20:25 23.07.2018
В Турции задержали 43 предполагаемых боевиков ИГИЛ
Все новости страны
Украина Украина
20:58 26.07.2018
На оккупированный Крым скоро начнут вещать новые радиостанции и телеканалы
20:30 26.07.2018
Москалькова утверждает, что Карпюк во "Владимирском централе" не жалуется
20:04 26.07.2018
В Украине будут заочно судить заместителя Шойгу
19:45 26.07.2018
Установлены полные идентификационные данные более 9 тысяч силовиков, совершивших госизмену во время оккупации Крыма
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс