Всемирный конгресс украинцев поддерживает жесткую позицию США относительно непризнания претензий России на суверенитет над оккупированным Крымом.

Об этом заявил президент Всемирного конгресса украинцев Евгений Чолий, сообщает корреспондент Укринформа.

“Всемирный конгресс украинцев выражает благодарность США и госсекретарю Помпео за провозглашение такой принципиальной позиции и призывает международное содружество поддержать этот призыв относительно прекращения оккупации Крыма и возобновления уважения к территориальной целостности всех независимых государств, включая Украину, что является основой глобального мира и безопасности", - сказал Чолий.

Как сообщал Укринформ, в среду, 25 июля, государственный секретарь США Майк Помпео сделал жесткое заявление относительно незаконной аннексии, в котором обвинил Россию в подрыве международных принципов мира и безопасности.

США призывают Россию прекратить оккупацию украинского полуострова.

Это заявление также поддержал официальный Лондон, отметив, что Великобритания "остается полностью приверженной соблюдению суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ".