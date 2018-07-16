Тщательнее надо бы силу-то демонстрировать, Владимир Владимирович.

Говорят, что встреча Трампа с Путиным в Хельсинки была, во-первых, безрезультатной, мол, даже совместную декларацию не удалось подготовить.

А во-вторых, даже в этих условиях, как считает большинство в США и России, она завершилась впечатляющей победой русского над американцем, пишет на странице Эхо Москвы журналист международник Алексей Дубнов.

И вот, вчера выяснилось, что декларация по итогам Хельсинки все-таки появилась, и обнаружила она, что победа русского Путина над американским Трампом оказалась пирровой.

Пытаясь избежать обвинений американского Конгресса в предательстве Трампом американских позиций в «битве при Хельсинки», его госсекретарь Помпео подписал от имени Госдепа США «Крымскую декларацию», которая практически увековечивает отказ Штатов от признания Крыма российским.

«Как мы сделали в случае с Декларацией Уэллеса 1940 [года], США подтверждают, что их политикой является отказ от признания претензий Кремля на суверенитет над территорией [Крыма]», — говорится в декларации.

Составители документа отметили, что Крым был захвачен силой, что противоречит международному праву и призвали Россию прекратить оккупацию Крыма и уважать принципы международного права.

Декларация Уэллеса на полвека вперёд жестко зафиксировала политику США по непризнанию присоединения к СССР трёх стран Балтии и потеряла свою значимость лишь после их выхода из состава Союза, а затем и его распада в 1991 году.

Кто знает, не одержи Путин десять дней назад сокрушительную победу над Трампом, м.б. ему ещё можно было торговаться об условиях признания Штатами крымского блицкрига на каких-либо условиях…

Теперь этот шанс утрачен окончательно.

Любимый путинский дзюдоистский приём, который, говорят, уже стал темой славных спортивных диссертаций — использовать в борьбе слабости противника — дал трагический геополитический сбой.

И про отмену крымских санкций по отношению к России велено забыть тоже, хотя бы на полвека.

Короче, тщательнее надо бы силу-то демонстрировать, Владимир Владимирович, заклятые друзья стесняются такой дружбы.

Вот, уже и Дональд Фредович дезавуировал своё желание увидеться с Вами прям этой осенью…