Силовики в оккупированном Крыму заявили, что «нашли» гильзы в доме крымского татарина Сейтумера Асанова в ходе обысков в его доме.

Об этом сообщил журналист Антон Наумлюк на своей странице в Facebook, передает QHA.

— В результате обыска у Сейтумера Асанова в Белогорском районе найдены гильзы, причастность к которым Асанов отрицает. Обыск начался, когда в доме никого не было, Асановы приехали уже после, — написал он.

— Гильзы внесли в протокол обыска в присутствии понятых, которые приехали вместе с силовиками, в качестве вещдоков, хотя дело, в рамках которого проводился обыск, было возбуждено по 329 статье УК об оскорблении госсимволов РФ.

— Асановы намерены обжаловать действия силовиков и будут настаивать на проведении дактилоскопической или пото-жировой экспертиз.

Оккупанты сегодня, 26 июля, пришли с обысками в дома крымских татар в оккупированном Крыму.

Обыски прошли у Мустафы Коки, Умера Абдувелиева, Ридвана Сейтхалилова и Сейтумера Асанова в селе Курское.

Активисты в мае сняли флаги РФ со здания «сельского совета» и выбросили их.

Обыск также прошел в селе Холодовка у Азиз-Мухаммеда Алиева. Его не арестовали и не изъяли у него технику, а «ограничились визуальным осмотром».