Королевские ВВС Великобритании сообщили в четверг, 26 июля, что подняли в воздух два базирующихся в Румынии истребителя Typhoon в связи с приближением к воздушному пространству НАТО над Черным морем российского военного самолета.

Два британских истребителя, дислоцирующиеся на румынской авиабазе Михаил Когэлничану вблизи города Констанца на побережье Черного моря, были подняты в воздух приближающегося к воздушному пространству НАТО, российского бомбардировщика, говорится в заявлении ВВС Великобритании, передает Reuters.

Британская авиация сообщила, что российский самолет не вошел в воздушное пространство НАТО и что истребители некоторое время продолжали патрулирование в качестве меры предосторожности, а затем вернулись на базу.