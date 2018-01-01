Британия подняла базирующиеся в Румынии истребители на перехват российского бомбардировщика
|17:39 26.07.2018
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|Румыния
Королевские ВВС Великобритании сообщили в четверг, 26 июля, что подняли в воздух два базирующихся в Румынии истребителя Typhoon в связи с приближением к воздушному пространству НАТО над Черным морем российского военного самолета.
Два британских истребителя, дислоцирующиеся на румынской авиабазе Михаил Когэлничану вблизи города Констанца на побережье Черного моря, были подняты в воздух приближающегося к воздушному пространству НАТО, российского бомбардировщика, говорится в заявлении ВВС Великобритании, передает Reuters.
Британская авиация сообщила, что российский самолет не вошел в воздушное пространство НАТО и что истребители некоторое время продолжали патрулирование в качестве меры предосторожности, а затем вернулись на базу.
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