Украина на следующей неделе обратится в Европейский суд по правам человека относительно украинских заключенных, незаконно захваченных в Крыму представителями оккупационной власти Российской Федерацией.

Заявил замминистра юстиции Украины - уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Иван Лищина, передает Интерфакс-Украина.

"Сейчас готовится новое заявление, которое будет касаться украинских политзаключенных, из которых большинство были захвачены в Крыму. Речь идет как о крымскотатарских активистах, так и о проукраинских активистах, и просто людях, которые очутились в неудобном месте в неудобное время. Заявление будет подано в течение следующей недели", сообщил И.Лищина на пресс-конференции в четверг в Киеве.

Он напомнил, что с первых дней аннексии Крыма офис секретариата уполномоченного по вопросам Европейского суда по правам человека активно представлял Украину в ЕСПЧ в межгосударственных делах против РФ.

"Было подано два заявления, касающихся Крыма. Первым было подано заявление с первых часов, когда разворачивалась оккупация… в 2014 году. Следующее заявление было подано в 2015 году, а в этом (2018 – ИФ) году ЕСПЧ передал рассмотрение заявлений в Большую палату, которая объединила эти заявления в одно. Сейчас Большая палата ЕСПЧ рассматривает одно заявление, которое касается Крыма", - напомнил И.Лищина.

Он также напомнил, что в 2014, 2015 и 2017 годах секретариат подавал дополнительную информацию об обстоятельствах аннексии Крыма, которая демонстрировала механизм захвата Крыма. "На самом деле это была спецоперация, в которой были задействованы большие силы как спецслужб, так и армейские части. Вся эта информация была собрана, оформлена и передана в ЕСПЧ", - рассказал замминистра юстиции.

И.Лищина также сообщил, что секретариат уполномоченного по вопросам ЕСПЧ предоставил информацию 50 свидетелей, которые описывали процесс захвата полуострова и нарушения прав человека в ходе аннексии.