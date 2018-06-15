Украина намерена обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с иском против Российской Федерации относительно незаконной массовой высылки граждан Украины и других государств с территории аннексированного полуострова Крым.

Сообщил замминистра юстиции Украины - уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Иван Лищина, передает Интерфакс-Украина.

"Офис уполномоченного по вопросам Европейского суда по правам человека вместе с правозащитниками, вместе с крымской прокуратурой, которым мы очень благодарны за материалы об украинских политзаключенных, подготовит еще один межгосударственный иск к ЕСПЧ против России, который будет касаться обстоятельств этого дела", - рассказал И.Лищина на пресс-конференции в четверг, 26 июля, в Киеве.

Он подчеркнул, что "сама по себе массовая высылка иностранцев является нарушением европейской конвенции по правам человека", а для РФ это "стандартная практика", о чем свидетельствовали факты во время агрессии РФ против Грузии в 2008 году.

Как сообщил эксперт ОО "Региональный центр прав человека" Роман Мартыновский, "в первую очередь за нарушение миграционных прав судами на оккупированной территории (Крыма - ИФ) было в целом принято 9548 решений" с июля 2014 года по май включительно 2018 года.

"Из этого количества судебных решений 2425 лиц, которые были выдворены с этой территории. Речь идет как о гражданах Украины, так и других государств", - добавил он.

Эксперт сообщил, что за это время из Крыма, кроме Украины, были выдворены граждане 37 государств, а также "четыре лица без гражданства, которых нам удалось идентифицировать".

По словам Р.Мартыновского, 1 тысячв 18 граждан Украины были за это время выдворены из Крыма.