В парламенте Молдовы зарегистрирован Закон Магнитского
|16:20 26.07.2018
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|Молдова
Тудор Делиу сообщил о регистрации в парламенте Закона Магнитского.
«Закон Магнитского» был принят в США в 2012 году. Поводом для этого стала смерть в московском СИЗО юриста Сергея Магнитского, работавшего с фондом Hermitage Capital, сообщает DESCHIDE.MD.
В фонде арест и смерть Магнитского связывают с тем, что он разоблачил коррупционные схемы по возврату налогов, в которых были замешаны российские чиновники. Власти РФ это отрицают.
По «закону Магнитского» власти США вводят санкции против людей, которых считают причастным к нарушению прав человека. Им запрещается въезд в страну, а их активы на территории США замораживаются.
Аналогичные законы действуют также в Канаде и нескольких европейских странах.
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