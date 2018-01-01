Тудор Делиу сообщил о регистрации в парламенте Закона Магнитского.

«Закон Магнитского» был принят в США в 2012 году. Поводом для этого стала смерть в московском СИЗО юриста Сергея Магнитского, работавшего с фондом Hermitage Capital, сообщает DESCHIDE.MD.

В фонде арест и смерть Магнитского связывают с тем, что он разоблачил коррупционные схемы по возврату налогов, в которых были замешаны российские чиновники. Власти РФ это отрицают.

По «закону Магнитского» власти США вводят санкции против людей, которых считают причастным к нарушению прав человека. Им запрещается въезд в страну, а их активы на территории США замораживаются.

Аналогичные законы действуют также в Канаде и нескольких европейских странах.