Госдума РФ не стала уравнивать штрафы за нарушение ПДД и миграционного законодательства в оккупированном Севастополе, Москве и Санкт-Петербурге, которые согласно конституции России являются городами федерального значения.

Напомним, с такой идеей, а конкретно, с инициативой поднять штрафы до уровня столиц, выступило, так называемое, «заксобрание» оккупированного Севастополя.

Цель, как бы, благая – пополнить местный бюджет, пишет КрымPRESS.



Не поддержал городских «депутатов» — «депутат» Госдумы от аннексированного Севастополя Дмитрий Белик.

Простой пример – все россияне платят за парковку в неположенном месте 1500 рублей, а москвичи и питерцы – 3000 рублей. И, если бы закон был принят, севастопольцы тоже платили бы 3000 рублей. Нарушителей ПДД необходимо наказывать. Но позвольте, с каких пор уровень доходов жителей нашего города вырос до уровня Москвы или Санкт-Петербурга, – заявил Белик.

Итог: Госдума приняла в третьем чтении законопроект «О внесении изменений в статью 30.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

Теперь, так называемый «Севастопольский суд» сможет рассматривать жалобы и протесты на вступившие в силу решения об административных правонарушениях.

Первоначальная редакция данного законопроекта предполагала повышение штрафов «до уровня Москвы и Санкт-Петербурга»



