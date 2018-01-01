Премьер Армении заявил об отсутствии планов по вступлению в НАТО
|15:29 26.07.2018
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|Ереван
Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что его страна не собирается стремиться к вступлению в НАТО.
Об этом он сказал в интервью радиостанции "Эхо Москвы", передает Европейская правда.
"Нет, конечно же нет", - сказал Пашинян в ответ на вопрос о планах вступления в НАТО.
По словам Пашиняна, он принимал участие в саммите стран-участниц миротворческой миссии в Афганистане, которая осуществляется в рамках НАТО.
Он отметил, что Армения сотрудничает с НАТО и продолжит это делать.
"И это сотрудничество никак не сотрудничество против кого-либо. Это сотрудничество является методом регионального сотрудничества", - заявил Пашинян.
11-12 июля глава армянского правительства участвовал в саммите НАТО в Брюсселе.
Страна участвует в операции НАТО "Решительная поддержка" по обучению и оказанию помощи правительственным силам Афганистана, которая началась 1 января 2015 года.
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