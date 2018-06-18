В четверг, 26 июля, стало известно о проведении массовых обысков у несовершеннолетних крымских татар.

Российские силовики провели обыск в домах пяти крымских татар.

В с. Курское (Белогорский район) силовики пришли в дома Коки Мустафы, Абдувелиева Умера, Сейтхалилова Ридвана, Асанова Сейтумера.

Еще один обыск прошел в с. Холодовка Судакского района у Алиева Азиз-Мухаммеда. Все крымские татары, у которых прошел обыск, — несовершеннолетние.

После обысков силовики задержали Абдувелиева Эскендера и Асанова Сейтумера. Их увезли в Белогорский РОВД.

Об этом сообщает «Крымская солидарность», передает ATR.

Всех пятерых несовершеннолетних подозревают в том, что они сняли флаги Российской Федерации с административного здания сельского совета и выкинули его.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 329 УК РФ о надругательстве над госсимволами России.