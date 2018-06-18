В аннексированном Крыму силовики задержали двух несовершеннолетних крымских татар
|15:04 26.07.2018
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|Крым
В четверг, 26 июля, стало известно о проведении массовых обысков у несовершеннолетних крымских татар.
Российские силовики провели обыск в домах пяти крымских татар.
В с. Курское (Белогорский район) силовики пришли в дома Коки Мустафы, Абдувелиева Умера, Сейтхалилова Ридвана, Асанова Сейтумера.
Еще один обыск прошел в с. Холодовка Судакского района у Алиева Азиз-Мухаммеда. Все крымские татары, у которых прошел обыск, — несовершеннолетние.
После обысков силовики задержали Абдувелиева Эскендера и Асанова Сейтумера. Их увезли в Белогорский РОВД.
Об этом сообщает «Крымская солидарность», передает ATR.
Всех пятерых несовершеннолетних подозревают в том, что они сняли флаги Российской Федерации с административного здания сельского совета и выкинули его.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 329 УК РФ о надругательстве над госсимволами России.
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