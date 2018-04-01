В четверг, 26 июля, в «Центральном районном суде» Симферополя прошло заседание по «делу» о «реставрации» Ханского дворца.

Об этом сообщает «Крымская солидарность», передает ATR.

В ходе заседания «суд» рассмотрел апелляционную жалобу юристов Лили Гемеджи и Назима Шейхмамбетова к «Госкомитету по охране культурного наследия» Крыма, которая была подана в связи с отказом в ознакомлении с документами на проведение «ремонтно-реставрационных работ» в Ханском дворце.

«Нами на протяжении нескольких месяцев предпринимаются попытки получить информацию о законности проведения таких работ, однако, к сожалению, наши обращения оставлены без удовлетворения. Такая позиция (не допускать к информации о проведении работ), как минимум вызывает подозрения и наталкивает на мысль об умышленном сокрытии неких сведений, обнародование которых может вскрыть «нечистых на руку реставраторов». Но это не остановит нас в борьбе за правду и справедливость. Мы продолжим защищать культурное наследие крымскотатарского народа всеми доступными законными способами», — заявил юрист Назим Шейхмамбетов на своей странице в Facebook.

В ходе заседания ответчик подал ходатайство о привлечении заинтересованных лиц, а именно: представителей «Министерства культуры» Крыма, «Совета министров» Крыма, «Министерства экономического развития» Крыма, Бахчисарайского историко-культурного заповедника, ООО «АТТА Групп», ООО «Кирамет». Также судьей было принято решение вызвать представителя «прокуратуры».

В связи с этим заседание было перенесено на 13 августа, на 13:00.

Напомним, ранее адвокат Николай Полозов подал исковое заявление в Коптевский районный суд Москвы (РФ) против компании, которая является подрядчиком так называемых «реставрационных работ» в Ханском дворце в Бахчисарае, — «Корпорации АТТА Групп».

Как сообщал телеканал ATR, Ханский дворец, который внесен в Предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2013 году, находится под угрозой разрушения из-за так называемых «реставрационных работ», которые проводят оккупационные «власти» Крыма. Во дворце уже уничтожили уникальные балки и черепицу.