Украине следует заручиться поддержкой мирового сообщества для сохранения суверенитета в акватории Азовского моря
|14:15 26.07.2018
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|Крым
В вопросе территориальной целостности Украины Турция никогда не исходила из конъюнктивных соображений.
Киеву следует заручиться поддержкой мирового сообщества для сохранения суверенитета в акватории Азовского моря, отметил в комментарии QHA глава Общества культуры и взаимопомощи крымских татар в Турции Мукремин Шахин.
Он констатировал, что Москва старается ослабить позиции Киева в акватории Азовского моря, однако, по мнению Шахина, на масштабные военные действия Кремль не решится.
- Я не удивляюсь такой агрессивной политики Кремля в Азовском море. Мы все помним агрессию России в отношении приморского города Мариуполь. Но мне кажется, сегодня у РФ нет возможности проводить масштабные военные действия. Хотя ясно, что Москва старается ослабить позиции Киева в акватории Азовского моря. Надеюсь, при помощи международного сообщества Украина сможет защитить свои права в этом море, - сказал он.
Шахин добавил, что в вопросе территориальной целостности Украины Турция никогда не исходила и не намерена исходить из конъюнктивных соображений.
- Как нам известно, в Рамазан глава МИД Украины Павел Климкин, находясь с визитом в Анкаре, принял участие в Ифтаре (вечернее разговение в период мусульманского поста - ред.) вместе со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Они провели очень конструктивную беседу, и глава внешнеполитического ведомства Турции четко заявил, что политика Анкары в отношении Киева не изменится, - напомнил Шахин.
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