Кабмин принял решение для поддержки семей украинских политзаключенных
|13:33 26.07.2018
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|Крым
Кабинет министров Украины выделяет по 100 тыс. гривен семьям политзаключенных, которые находятся в российских тюрьмах и на оккупированных территориях.
Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает корреспондент РБК-Украина.
В частности, Гройсман отметил, что такое решение принимается в рамках политики поддержки украинцев на оккупированных территорий и политзаключенных. Он также отметил, что правительство будет помогать их семьям, а также оказывать поддержку в освобождении украинцев.
"Российская агрессия продолжается. Украинская земля сегодня захвачена. Люди в оккупации. Надо помнить о каждом, кто страдает от ограничения прав. Мы принимаем решение о поддержке семей политических заключенных и выделяем по 100 тыс. гривен", - заявил Гройсман.
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