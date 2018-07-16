Как заставить Россию заплатить за бесчинства в Азовском море - рекомендации эксперта

13:10 26.07.2018 0 комментариев Крым

Россия столкнется с новым проблемами из-за противоправных действий в Азовском море, если Украина предпримет ряд политических шагов.

Против РФ небходимо расширить спектр санкций, которые могут включать как запрет на любые формы сотрудничества с субъектами ЕС и США, так и блокировки счетов в иностранных банках, или персональные санкции к руководителям российских портов, на Азовском море.

Такое мнение высказал председатель наблюдательного совета «Майдан иностранных дел», эксперт по вопросам Крыма, главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко, цитирует Politeka.

По словам эксперта, российские порты на Азовском море — это одно из главных направлений экспорта российского зерна, нефти, бензина, гранулированной серы. Это такие порты, как Ростов, Азов, Ейск, Таганрог. И если против них ввести санкции, Россия понесет значительные убытки. Клименко отметил, что нужно наложить санкции на Россию за трафик в оккупированный Крым.

«Надо проработать с партнерами введения санкций против всех портов РФ в Черном и Азовском морях в связи с их участием в поставках товаров и войск в оккупированный Крым, а также в схемах обхода международных санкций в отношении Крыма. Пример санкций за аннексию Крыма четко показал действенность. Такой картой, никто не будет пренебрегать», — рассказал Клименко.

По мнению эксперта, Украина сейчас необходимо разорвать все соглашения с Россией, какие именно касаются Азовского моря. 

Также стоит предложить нашим партнерам создать международное военно-морское объединение (Украина-Грузия, Украина-Румыния, Украина-Грузия-Румыния, возможно, с участием Турции) специального назначения (защита морской и прибрежной инфраструктуры).

Иначе Россия может и в дальнейшем усиливать проверку судов, проходящих через Керченский пролив. В РФ его могут просто перекрыть, хотя это и запрещено международными правилами.

 



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