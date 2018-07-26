Европейский Союз поддержал "Крымскую декларацию США" с опытом стран Балтии в своей основе и считает, что документ иллюстрирует прочную позицию по незаконной аннексии Крыма Россией .

Об этом "Европейской правде" сообщил представитель Евросоюза.

"Крымская декларация США" отражает сильную и принципиальную позицию США относительно незаконной аннексии Россией Крыма и Севастополя и относительно нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины", - заявил представитель Евросоюза.

В ЕС напоминают, как было указано в декларации высокого представителя Федерики Могерини от 16 марта 2018 года, ЕС не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию.

"Мы по-прежнему твердо привержены суверенитету и территориальной целостности Украины и полностью реализуем нашу политику непризнания, в том числе с помощью ограничительных мер. Это нарушение международного права остается прямым вызовом международной безопасности, что имеет серьезные последствия для международного правопорядка, который защищает единство и суверенитет всех государств", - подчеркнул представитель ЕС.

Как сообщалось, в среду Госдеп обнародовал политику США по Крыму, в основе которой - опыт стран Балтии.