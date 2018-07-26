ЕС поддержал заявление о "балтийской политике" США по Крыму
|12:44 26.07.2018
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|Крым
Европейский Союз поддержал "Крымскую декларацию США" с опытом стран Балтии в своей основе и считает, что документ иллюстрирует прочную позицию по незаконной аннексии Крыма Россией.
Об этом "Европейской правде" сообщил представитель Евросоюза.
"Крымская декларация США" отражает сильную и принципиальную позицию США относительно незаконной аннексии Россией Крыма и Севастополя и относительно нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины", - заявил представитель Евросоюза.
В ЕС напоминают, как было указано в декларации высокого представителя Федерики Могерини от 16 марта 2018 года, ЕС не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию.
"Мы по-прежнему твердо привержены суверенитету и территориальной целостности Украины и полностью реализуем нашу политику непризнания, в том числе с помощью ограничительных мер. Это нарушение международного права остается прямым вызовом международной безопасности, что имеет серьезные последствия для международного правопорядка, который защищает единство и суверенитет всех государств", - подчеркнул представитель ЕС.
Как сообщалось, в среду Госдеп обнародовал политику США по Крыму, в основе которой - опыт стран Балтии.
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