Россия уже приняла решение о повышении цены на газ для Армении
|12:17 26.07.2018
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|Ереван
Россия уже приняла политическое решение о повышении тарифа на газ в конце года, когда завершится действующий договор с Арменией.
Об этом пишет газета «Грапарак», ссылаясь на собственные источники, передает NEWS.am.
«Один из российских экспертов нам заявил: «Для того чтобы этот шаг не был воспринят как недружественный шаг в отношении Армении – партнера по ЕАЭС, Москва повысит цену и для Белоруссии. Однако потом по обратной схеме для Минска эта цена понизится, а для Еревана останется прежней, поскольку в России не только не доверяют новым властям, но и озадачены рядом вопросов, о чем не боятся информировать и высокопоставленных гостей, прибывающих из Армении»», - отмечает издание.
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