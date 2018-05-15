Россия уже приняла политическое решение о повышении тарифа на газ в конце года, когда завершится действующий договор с Арменией.

Об этом пишет газета «Грапарак», ссылаясь на собственные источники, передает NEWS.am.

«Один из российских экспертов нам заявил: «Для того чтобы этот шаг не был воспринят как недружественный шаг в отношении Армении – партнера по ЕАЭС, Москва повысит цену и для Белоруссии. Однако потом по обратной схеме для Минска эта цена понизится, а для Еревана останется прежней, поскольку в России не только не доверяют новым властям, но и озадачены рядом вопросов, о чем не боятся информировать и высокопоставленных гостей, прибывающих из Армении»», - отмечает издание.