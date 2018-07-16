В Украине обсудят вопрос присоединения к полному списку международных морских конвенций и соглашений.

Такое решение было принято на заседании Общественного совета при Министерстве иностранных дел Украины (МИД), говорится на сайте Совета, сообщает Seafarers Journal.

Члены Общественного совета при МИД обсудили проблему российских нелегальных и провокационных мер в Азовском море.

Также на заседании подняли вопрос незаконного судоходства в Крыму.

Со своей стороны Общественный совет при МИД принял несколько решений. Целью было повлиять на сложившуюся ситуацию в Азовском море и Крыму.

Среди основных заданий Совета — решить вопрос с присоединением Украины ко всему списку международный морских конвенций.

Кроме того, было решено рекомендовать Министерству иностранных дел Украины рассмотреть вопрос денонсации соглашений с Россией, которые касаются Азовского моря. А именно, — соглашения между Украиной и Россией по совместному использованию Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года.

Ранее Seafarers Journal сообщал, что накануне в Верховной Раде Украины был зарегистрирован проект Закона «О денонсации договора о сотрудничестве с РФ в Азовском море».