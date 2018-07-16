Членов экипажа задержанного в Крыму судна «ЯМК-0041» и судна «Норд», задержанного в Азовском море, обменивать абсурдно

11:24 26.07.2018 0 комментариев Крым

Членов экипажа задержанного в Крыму судна «ЯМК-0041» и судна «Норд», задержанного в Азовском море, обменивать абсурдно. И те и другие являются гражданами Украины.

Свою мысль озвучил в комментарии морскому порталу Seafarers Journal постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин.

По его словам, сама инициатива «обмена» моряков исходила от их родственников.

«Можно прекрасно понимать от кого исходит это пожелание на самом деле. Ранее оно уже транслировалось публично, в том числе и через крымских адвокатов рыбаков. Нужно напомнить, что члены экипажа «Норд» — граждане Украины из Крыма, задержанные за браконьерство на Азове», — отметил он.

Напомним, что на переговорах с украинским президентом по возможному освобождению задержанного в Азовском море судна «Норд» с крымскими моряками на борту,  — настояла уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова при встрече с президентом России Владимиром Путиным. В беседе она выразила надежду на то, что во время ближайшего разговора двух президентов российский поднимет тему освобождения крымских моряков.

Как считает Б. Бабин, родственники членов экипажа судна «Норд» в Керчи фактически стали заложниками в руках местных властей.

«Сами рыбаки вынуждены не по своей воле находиться в российском посольстве в Киеве. Оформить украинские документы на возвращение в Крым (что эти рыбаки могут в Киеве сделать за пару часов) им не дают не власти Украины, а именно россияне. Экипаж «Норда» и сейчас полностью свободен в своих передвижениях по подконтрольной территории Украины, а документы им нужны только для пересечения КПВВ в Крым», — уточнил постпред президента Украины в АРК.

«Ситуация выглядит абсурдной: предлагается менять одних граждан Украины — заложников спецслужб РФ в посольстве РФ в Киеве на других граждан Украины — заложников спецслужб РФ в Крыму, и предлагают это органам власти Украины их родственники либо адвокаты как «говорящие головы» тех же спецслужб», — подытожил Борис Бабин.



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