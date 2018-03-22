Американские инструкторы переподготовили первый батальон ВС Грузии
|10:58 26.07.2018
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|Грузия
Личный состав 43-го батальона четвертой механизированной бригады ВС Грузии успешно завершил 13-недельный курс переподготовки в рамках программы оборонной готовности (GDRP).
Об этом, 25 июля, сообщает Министерство обороны Грузии. Программа оборонной готовности подразумевает тренировку грузинских военнослужащих при поддержке США в течение трех лет, передает Эхо Кавказа.
Этот батальон стал первым, принявшим участие в программе оборонной готовности.
Программа стартовала в мае 2018 года и совпала с открытием в Вазиани близ Тбилиси Центра боевой подготовки (CTC) по аналогу немецкой базы Хохенфельс.
Переподготовкой грузинских военных руководили 53 сотрудника Центра боевой подготовки и порядка 30 американских инструкторов. Они наблюдали за подразделением, а затем оценивали его по шести направлениям: сухопутный маневр, использование огневых средств, использование разведывательных средств, сбережение сил, управление и контроль, операции по сбережению.
43-й батальон возвращается на место своей дислокации.
По данным Минобороны Грузии, инструкторы уже разработали специальный план домашних учений (Homestation plan).
Курс переподготовки под руководством американских инструкторов пройдут и другие крупные армейские подразделения ВС Грузии.
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