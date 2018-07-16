Министерство строительства и ЖКХ РФ представило требования к антитеррористической защите многоквартирных домов.

Соответствующий проект постановления кабмина, разработанный Минстроем, размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Разработка таких правил предусмотрена ФЗ № 35 «О противодействии терроризму».

В частности, в документе речь идет о том, как будут разделены дома по степени угрозы вероятного нападения и каким образом должны быть защищены. Мероприятия по установке для ряда домов допоборудования и других средств защиты будут финансироваться за счет их жителей. К такому заключению пришли эксперты, которые провели анализ документа по запросу РБК, сообщает Ялта-24.

Проект предполагает, что все многоквартирные дома будут разделены на три категории с учетом степени возможной опасности и угрозы совершения терактов, а также масштаба вероятных последствий от атак террористов.

В первую категорию попадут дома, находящиеся в муниципалитетах, в которых в течение последних трех лет было совершено или предотвращено 4 и более террористических актов.

Во второй категории окажутся дома в муниципалитетах с 2-3 терактами, а также находящиеся в районе застройки жилыми домами этажностью от 3 до 10; с количеством потенциальных пострадавших от 500 до 1000 человек,

к третьей категории отнесут все остальные многоквартирные дома.

Определять категорию дома и впоследствии выполнять проверку антитеррористических мероприятий будет спецкомиссия. В нее войдут, в частности, представители местного органа Росгвардии, МЧС, а также представители управляющей компании дома или товарищества

После того, как станет известна категория дома, комиссия в 30-дневный срок составляет паспорт безопасности многоквартирного дома, а также список мероприятий, направленных на защиту дома от угрозы. Существуют единые для всех требования.

Например, ограничение доступа в подвал, на крышу и чердак многоквартирного дома, а также оповещение жильцов о вариантах защиты и порядке действий в случае угрозы теракта.

Ответственность за невыполнение этих мер ляжет как на членов комиссии, так и на жителей дома (или управляющую компанию).

«Порядок финансирования проведения мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности многоквартирного дома утверждается собственниками помещений в многоквартирном доме на общем собрании собственников», — говорится в документе Минстроя.

По мнению юриста компании Rightmark Group Олега Лодянова, если уполномоченная госкомиссия придет к заключению, что конкретный жилой дом нуждается в проведении антитеррористических мероприятий, требующих допфинансирования, то собственники помещений в доме должны будут платить деньги за их проведение.

"Соответственно, вполне возможно, что, грубо говоря, в квитанциях на оплату коммунальных услуг появится еще одна строчка», — считает он.