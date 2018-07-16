В среду, 25 июля, Комитет ООН против пыток приступил к рассмотрению ситуации в РФ - представителям России придется также отвечать и на вопросы, связанные с пытками в Крыму.

Об этом сообщает "Крымская правозащитная группа", передает Укринформ.

"Украинские правозащитники подали в комитет ООН против пыток доклад о применении РФ пыток в Крыму за 2014-2018 год. В докладе собраны различные факты применения пыток, зафиксированные правозащитниками за период оккупации Крыма", - говорится в сообщении КПГ.

В частности, правозащитные организации предоставили информацию о жестоких пытках, которые применялись к политзаключенным Кремля Кольченко и Сенцову, к "украинским диверсантам", активистам Евромайдана.

В докладе также собраны факты о насильственных исчезновениях крымчан, пытках для склонения к сотрудничеству со спецслужбами, факты бесчеловечного обращения с заключенными в симферопольском СИЗО.

Рассмотрение ситуации с применяемыми Россией пытками продолжится 26 июля.

Доклад, авторами которого являются Українська Гельсінська спілка з прав людини - УГСПЛ, Региональный центр прав человека и Медійна ініціатива за права людини, размещен на сайте ООН.