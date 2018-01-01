В Евросоюзе объявлен траур по жертвам пожаров в Греции
|09:42 26.07.2018
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|Греция
Евросоюз объявил траур из-за лесных пожаров в Греции, в которых погибли десятки человек.
Как сообщает АРА со ссылкой на riafan.ru, все рабочие заседания в Еврокомиссии будут начинаться с минуты молчания. Также перед резиденциями европейских институтов приспустили флаги.
Напомним, что число жертв лесных пожаров составило 74 человека. Сильнее всего от огня пострадал город Мати, который расположен к востоку от Афин.
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