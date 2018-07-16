Представитель Госдепа обсудил Мустафой Джемилевым декларацию о непризнании аннексии Крыма
|09:15 26.07.2018
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|Крым
Помощник государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Весс Митчелл встретился с уполномоченным президента Украины в делах крымскотатарского народа, народным депутатом Мустафой Джемилевым.
Об этом сообщил специальный представитель США в делах Украины Курт Волкер в Twitter, передает Укринформ.
По его словам, Митчелл обсудил с депутатом провозглашенную государственным секретарем США Майк Помпео декларацию о непризнании аннексии Крыма.
Волкер добавил, что Джемилев поднял вопрос «ужасного состояния прав человека в аннексированном Крыму и призвал международное сообщество «сделать больше».
Напомним: ранее госсекретарь США Майк Помпео обнародовал заявление, в котором говорится о том, что Соединенные Штаты не признают претензий России на суверенитет над оккупированным Крымом и обвиняют её в подрыве международных принципов мира и безопасности.
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