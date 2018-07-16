Европейский суд по правам человека принял решение об обеспечительных мерах в отношении незаконного осужденного украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных в России.

Об этом сообщается в пресс-релизе суда, передает Укринформ.

«Суд принимает решение об обеспечительной мере медицинской помощи для Олега Сенцова и призывает его прекратить голодовку», - говорится в пресс-релизе.

Суд призвал Россию предоставить Сенцову соответствующее лечение, а самому режиссеру предложил принять лечение во имя спасения его жизни.

Такие обеспечительные меры вынесены в соответствии с правилом 39-го регламента ЕСПЧ, согласно которому суд может в исключительном порядке запретить государству совершать действия, которые могут привести к причинению непоправимого и существенного вреда жизни и здоровью заявителя, в данном случае Сенцова.

Как сообщалось, Олега Сенцова задержала в Крыму Федеральная служба безопасности Российской Федерации 11 мая 2014 года. Позже его перевезли в Москву в следственный изолятор "Лефортово".

Кинорежиссера обвинили в терроризме и незаконном хранении оружия. В материалах сфабрикованного дела его называли организатором диверсионно-террористической группы.

В августе 2015 года Сенцов был осужден к 20 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. В феврале 2016 его этапировали в Якутию, а с ноября 2017 Сенцов находится в исправительной колонии "Белый медведь" в городе Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ).

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.