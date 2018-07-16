В черговий раз громадськість береться за справу, коли влада (за окремими винятками) не знає, що робити...

Маріупольські волонтери, з тих, що разом з військовими захистили місто в 2014: "...Спільними зусиллями ми створили в Маріуполі Комітет Оборони Азовського моря, до якого увійшли представники громадських організацій Маріуполя, профспілок маріупольського і бердянського портів, еколог, представники влади."

Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko, з посиланням на Маша Украинская

Що до сітуації в Азовському морі !

Всі знають , що кожна машина має свій тормозний путь. Так і робота наших портів сьогодні . Так , поки що щоденно іде загрузка і відправка кораблів , але стівідорські компанії несуть величезні втрати ( затримка на одну добу коштує від 6 000 дол до 50 000 дол , в залежності від судна )

Перевізники відмовляються заключати нові контракти , допрацьовують існуючи , а далі будемо бачити.

В чому сьогодні є задача громади і чим ми можемо допомогти в данній сітуації ?

Найголовніше , виключити "чергову зраду і все пропало " .

Так , ми бачимо , що наши міністерства чомусь не звертають на цю проблему достатньо уваги , так , ми бачимо , що наши депутати за 4 роки війни !!! не спромоглися розірвати договір по Азовському морю , підписаний у 2003 р між "дружественными народами " , так , ми бачимо , що наши прикордонники можливо трохи не так виконують свої функції , як нам хотілось би , але ми не військові експерти.

Спільними зусиллями ми створили в Маріуполі Комітет Оборони Азовського моря , де увійшли представники громадських організаций Маріуполя , представники профспілок маріупольського і бердянського портів , еколог , представники влади.

Ми вже віднесли звернення в ОБСЕ з метою поширення мандату на Азовське море.

Сьогодні озвучи на сесії міськради з проханням привернути так само увагу цьому питанню .Попереду ще дуже багато роботи в цьому напрямку.

Головна мета сьогодні - винести це питання на міжнародний рівень і працювати тільки в правовому полі .

Бо сітуація дійсно надскладна .

Але ми вже теж багато чому навчились за чотири роки і знаємо сьогодні , як впливати навіть на міжнародну політику , бо всі розуміють , яка загроза існує з боку Росії не тільки для України , але і світу вцілому

Тільки всі разом до Перемоги !!!