Глава МИД Германии: Аннексия Крыма противоречит нормам международного права
|07:09 26.07.2018
|0 комментариев
|Крым
Министр иностранных дел Германии Гайко Маас заявил о неизменности позиции Берлина по Крыму - незаконная аннексия полуострова Россией противоречит нормам международного права.
Об этом Маас написал в Twitter, передает Украинская правда.
"Аннексия Крыма противоречит международному праву.
Мы будем снова и снова четко акцентировать на этом внимание и не перейдем к привычной повестке дня, сколько бы времени это не продолжалось", - подчеркнул дипломат.
В то же время посол Украины в Германии Андрей Мельник отметил, что это заявление является сверхважным для Украины.
Как сообщалось, Государственный департамент США обнародовал официальную декларацию по Крыму, в котором указал, что не признает аннексии полуострова Россией.
Документ призывает Россию уважать принципы, о соблюдении которых она сама длительное время заявляет, и прекратить оккупацию Крыма.
Позже о поддержке официальной политики непризнания аннексии Крыма, документально утвержденной и провозглашенной Государственным департаментом США в среду 25 июля, объявило МИД Великобритании.
Ещё на эту тему:
Представитель Госдепа обсудил Мустафой Джемилевым декларацию о непризнании аннексии Крыма
Британия официально поддержала объявленную США политику по Крыму
США закрепили в декларации, что признают только украинский Крым
Украинские правоохранители усилят работу с «иностранными гастролерами» в оккупированный Крым
Прокуратура АРК работает над раскрытием военных преступлений на оккупированной территории
В МИД Италии официально заявили, что не признают референдум в Крыму
Во время оккупации Крыма украинские предприятия помогли России захватить флот на полуострове
Законодательство требует критерии квалификации коллаборационизма
Райсуд Киева рассмотрит дело о госизмене заместителя так называемого главы администрации Ялты