Глава МИД Германии: Аннексия Крыма противоречит нормам международного права

07:09 26.07.2018 0 комментариев Крым

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас заявил о неизменности позиции Берлина по Крыму - незаконная аннексия полуострова Россией противоречит нормам международного права.

Об этом Маас написал в Twitter, передает Украинская правда.

"Аннексия Крыма противоречит международному праву.

Мы будем снова и снова четко акцентировать на этом внимание и не перейдем к привычной повестке дня, сколько бы времени это не продолжалось", - подчеркнул дипломат.

В то же время посол Украины в Германии Андрей Мельник отметил, что это заявление является сверхважным для Украины.

Как сообщалось, Государственный департамент США обнародовал официальную декларацию по Крыму, в котором указал, что не признает аннексии полуострова Россией.

Документ призывает Россию уважать принципы, о соблюдении которых она сама длительное время заявляет, и прекратить оккупацию Крыма.

Позже о поддержке официальной политики непризнания аннексии Крыма, документально утвержденной и провозглашенной Государственным департаментом США в среду 25 июля, объявило МИД Великобритании.



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