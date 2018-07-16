Министерство иностранных дел Великобритании объявило о поддержке официальной политики непризнания Крыма, документально утвержденной и провозглашенной Государственным департаментом США в среду 25 июля.

Соответствующее сообщение размещено на сайте правительства Великобритании, передает Европейская правда.

Британский МИД (Foreign office) заявил, что политика Лондона по этому вопросу совпадает с американской.

"Великобритания поддерживает твердое заявление Соединенных Штатов о несогласии с незаконной аннексией Крыма Россией...

Мы осуждаем продолжающееся нарушение Россией международного права. Крым – это территория Украины. Мы по-прежнему полностью привержены принципу защиты суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - говорится в официальном сообщении.

Британское дипломатическое ведомство отдельно подчеркнуло, что в Крыму происходят систематические преследования меньшинств и тех, кто выступает против незаконной аннексии Россией территории".

"Мы вновь призываем Россию освободить всех украинских политических заключенных, удерживаемых в Крыму и в России, и обеспечить беспрепятственный доступ на полуостров международных органов по наблюдению за соблюдением прав человека", - говорится в заявлении Foreign office.