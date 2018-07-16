Представитель МИД России прокомментировала принятие американской декларации о непризнании аннексии Крыма Россией, заявив о нестабильности внешней политики США.

Об этом она написала в Facebook, передает Украинская правда.

"А ведь Совместный план действий по иранской ядерной программе и Парижское соглашение по климату тоже недавно были официальной политикой США. Лично Обама так решил. А потом Трамп взял и перерешил. Знаем мы цену этим "судьбоносным декларациям", - подчеркнула Захарова.

Как сообщалось, Государственный департамент США обнародовал официальную декларацию по Крыму, в котором указал, что не признает аннексии полуострова Россией.

Документ призывает Россию уважать принципы, о соблюдении которых она сама длительное время заявляет, и прекратить оккупацию Крыма.

Позже о поддержке официальной политики непризнания аннексии Крыма,документально утвержденной и провозглашенной Государственным департаментом США в среду 25 июля, объявило МИД Великобритании.