В МИД России прокомментировали декларацию США о непризнании аннексии Крыма
|07:01 26.07.2018
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|Крым
Представитель МИД России прокомментировала принятие американской декларации о непризнании аннексии Крыма Россией, заявив о нестабильности внешней политики США.
Об этом она написала в Facebook, передает Украинская правда.
"А ведь Совместный план действий по иранской ядерной программе и Парижское соглашение по климату тоже недавно были официальной политикой США. Лично Обама так решил. А потом Трамп взял и перерешил. Знаем мы цену этим "судьбоносным декларациям", - подчеркнула Захарова.
Как сообщалось, Государственный департамент США обнародовал официальную декларацию по Крыму, в котором указал, что не признает аннексии полуострова Россией.
Документ призывает Россию уважать принципы, о соблюдении которых она сама длительное время заявляет, и прекратить оккупацию Крыма.
Позже о поддержке официальной политики непризнания аннексии Крыма,документально утвержденной и провозглашенной Государственным департаментом США в среду 25 июля, объявило МИД Великобритании.
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