Государственный департамент США обнародовал официальную декларацию по Крыму, в котором указал, что не признает аннексии полуострова Россией.



Этот документ был обнародован в среду 25 июля, сообщает Голос Америки, передает Украинская правда.



"Вместе с союзниками, партнерами, и международным сообществом, США отвергают попытку России аннексировать Крым и обязуются хранить эту политику к восстановлению территориальной целостности Украины", - говорится в декларации.



Документ призывает Россию уважать принципы, о соблюдении которых она сама длительное время заявляет, и прекратить оккупацию Крыма.



"Демократические государства стараются построить свободный, справедливый и процветающий мир и мы должны сохранять приверженность международному принципу равенства государств и уважать территориальную целостность других стран. Своими действиями Россия повела себя таким образом, который недостоин великой державы и по собственной воле изолировала себя от международного сообщества", - утверждает Декларация.

Президент Петр Порошенко поздравил такое заявление Госдепа и поблагодарил президента США Дональда Трампа.



"Сколько бы времени ни прошло, вооруженная оккупация и незаконная аннексия части суверенного государства завершается только одним – освобождением оккупированной территории, восстановлением территориальной целостности и компенсацией всех заведениях агрессором убытков", - написал он в Фейсбук.

Как известно, в середине июня портал BuzzFeed News со ссылкой на два источника в дипломатических кругах, говоривших на условиях анонимности, сообщил, что Трамп заявил лидерам "Большой семерки", что Крым является российским, так как все, кто живет на полуострове, говорят по-русски .



В Белом доме не знают о заявлении президента США Дональда Трампа, которую он якобы сделал лидерам "Большой семерки", о том, что Крым является русским.



На саммите НАТО Дональд Трамп ушел от прямого ответа на вопрос о возможности или невозможности признания аннексии Крыма, но возложил ответственность за аннексию на своего предшественника Барака Обаму.



В то же время президент РФ Владимир Путин заявил, что во время встречи с Трампом тот не признал незаконной аннексию Крыма.