Москалькова пообещала не дать умереть Сенцову

20:55 25.07.2018 0 комментариев Крым

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова рассказала о том, почему визит украинского представителя Людмилы Денисовой в колонию на Ямале был похож на провокацию и могут ли голодающего Олега Сенцова кормить насильно.

Она дала развёрнутое интервью изданию РБК, передает Новый День.

Олег Сенцов голодает в колонии Лабытнанги (ЯНАО) уже 73 дня.

Он объявил протест с требованием отпустить всех украинских политзаключённых, его требования не выполнены.

По данным г-жи Москальковой, которая недавно разговаривала с Сенцовым по видеосвязи, он выглядит «более-менее нормально».

Два раза в день, по её словам, осужденный получает питательные смеси. Она подтвердила, что в начале июня у Сенцова был криз, после чего он согласился принимать питательные смеси.

«Всё равно какая-то твёрдая пища-то должна поступать, поэтому нельзя сказать, что это безоблачная ситуация, она опасна для жизни. Врачи его наблюдают, ведут ежедневный отчёт. Они говорят, что не допустят, чтобы человек погиб», – рассказала омбудсмен. Она выразила надежду, что до насильственного кормления «не дойдёт».

Самой ей убедить заключённого отказаться от голодовки не удалось, и она надеется, что близкие попросят его остановить протест.

Москалькова сообщила, что решение о допуске украинского омбудсмена Людмилы Денисовой в колонию к Сенцову пока не принято.

«Она была проинформирована на этот счёт. Поэтому её поездка в Салехард была заведомо нерезультативна, а с учётом тех фото и комментариев, что были размещены в соцсетях, и провокационна», – отрезала российский омбудсмен.

И напомнила, что ездила на Ямал сама и отправляла ямальского уполномоченного Анатолия Сака к украинскому режиссёру для проверки информации о состоянии его здоровья.

Татьяна Москалькова подчеркнула, что и украинская сторона не допускает её в колонии к российским гражданам.

«А почему вы не спрашиваете, отчего меня не допустили к Максиму Одинцову, Кириллу Вышинскомуили беременной Елене Одновол, которые находятся в украинских СИЗО?», – спросила Москалькова и отметила, что на Украине этот вопрос решить проще, чем в России.

Ранее обсуждалась возможность обмена заключёнными (руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и Олег Сенцов).

Татьяна Москалькова прокомментировала ход переговоров. «Сложность заключается в том, что оба они-де-факто имеют два гражданства: российское и украинское. А согласно Конституции граждане России не могут быть выданы другому государству. Аналогичная ситуация складывается и по Конституции Украины. <…> Думаю, должно быть заключено специальное российско-украинское соглашение о статусе лиц с двумя гражданствами, предусматривающее решение вопроса и о передаче их в страну постоянного проживания, и о консульском посещении», – заключила омбусдмен.
 



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