Центральное конструкторское бюро «Черноморец» исключено их списка работающих предприятий.

Об этом «Новому Севастополю» сегодня заявил заместитель директора ЦКБ «Черноморец» Александр Бородин, передают Примечания.

«19 июля ЦКБ «Черноморец» исключили из списка предприятий РФ. Теперь конструкторское бюро не существует как организация», – сказал Бородин.

Он напомнил, что ранее, так называемым, «правительство» Севастополя постановило реорганизовать госпредприятие «Севморзавод» путем присоединения к нему ЦКБ «Черноморец». «С 20 июля этот процесс завершен», – отметил Бородин.

По его словам, сотрудники конструкторского бюро – более 40 человек – перешли работать в ГУП «Севморзавод» с сохранением функциональных обязанностей.

«Сохранит ли «Севморзавод» подразделение, которое будет называться ЦКБ «Черноморец», это решение будет принимать руководство госпредприятия. Есть идеи сохранить наш бренд, который известен всей стране», – пояснил Бородин.

Он уточнил, что такая реорганизация не скажется на гособоронзаказе, который выполняет «Черноморец», «потому что «Севморзавод» получил основные лицензии на наши виды работ, проблем выполнения оборонных заказов не будет».

Ранее Бородин заявил, что партнеры с осторожностью заключают заказы с центральным конструкторским бюро «Черноморец».

«Государственный оборонный заказ ЦКБ «Черноморец» в этом году составляет несколько десятков миллионов рублей. Мы загружены заказами, с этим нет проблем», – сказал Бородин.

Однако, по его словам, есть некоторые трудности. «Когда наши партнеры узнали, что «ЦКБ «Черноморец» подлежит ликвидации как самостоятельное предприятие, они с трудом понимали, почему это произошло. Партнеры с большой осторожностью размещают заказы. Думаю, что в течение ближайшего времени эти процессы будут улажены», – считает Бородин.

Он также сообщил о том, что конструкторское бюро продолжает выполнять ранее начатые проекты относительно среднего ремонта и модернизации кораблей.

«Нового проектирования у нас нет», – пояснил Бородин.

9 июля оккупантами было заявлено о том, что госпредприятие «Севморзавод» будет передано в федеральную собственность после интеграции в него ЦКБ «Черноморец».

Государственное предприятие «Центральное конструкторское бюро «Черноморец» было основано в 1947 году и является старейшей проектно-конструкторской организацией судостроительно-судоремонтного профиля.

На «Севморзаводе», который находится в аренде Центра судоремонта «Звездочка», за счет средств Объединенной судостроительной корпорации и федерального бюджета заявлена масштабная модернизация.

Общая сумма вложений до 2020 года составит более 7 млрд рублей.

Кроме арендованного «Звездочкой» имущественного комплекса «Севморзавода» было создано госпредприятие «Севморзавод», которое решает задачи оформления имущественных отношений с Объединенной судостроительной корпорацией.