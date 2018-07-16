Прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов на координационном совещании руководителей правоохранительных органов АР Крым потребовал усилить работу по привлечению к ответственности иностранных граждан, которые, нарушая украинское законодательство, посещают Крым, для участия в так называемых «международных мероприятиях», проводимых оккупационными властями.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры АР Крым, передает Флот - 2017.

В ходе координационного совещания были рассмотрены вопросы о незаконных заходах морских судов в закрытые порты Крыма, авиаперелетах и нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее представителями иностранных государств для участия в различных форумах.

«Я неоднократно подчеркивал необходимость использования институтов специального предварительного расследования и международно-правовой помощи. Как это ни прискорбно, но в полной мере этого не происходит. Да, у нас созданы реестры, которые ежедневно пополняются нарушителями украинского законодательства, но я требую реальных шагов для привлечения виновных лиц к ответственности. Я повторю слова президента Украины Петра Порошенко: мы должны сделать Крым неподъемным для страны-оккупанта. Когда перестанут плавать суда, летать самолеты и ездить иностранные гастролеры – это непременно ускорит этот процесс», – подчеркнул Гюндуз Мамедов.

В совещании приняли руководители ГУ Нацполиции в АРК, ГУ СБУ в АРК, таможни в Херсонской области, АРК и Севастополе и представители Госпогранслужбы Украины