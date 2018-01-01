При полном безветрии вихрь захватывал отдельные предметы и закручивал их в воздухе спиралью.

В румынском курортном поселке Вама-Веке, расположенном на побережье Черного моря, "погулял" смерч.

Видео от 24 июля выложил на своей странице в Facebook свидетель стихийного явления Cristian Ivan, сообщает LIGA.net.

На видео запечатлено, как в палаточном городке ветер неторопливо поднимает в воздух и закручивает спиралью палатки, тенты, другие легкие и незакрепленные предметы.