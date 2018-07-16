Прокурор АР Крым обратил внимание присутствующих на совещании руководителей правоохранительных органов АР Крым на непонимание, которое царит в обществе, о том, почему мы говорим о расследовании военных преступлений и преступлений против человечности, в то время как между Россией и Украиной не происходило военных действий в Крыму.

Разъяснение дал прокурор АРК Гюндуз Мамедов на координационном совещании правоохранительных органов АР Крым о состоянии преступности и раскрытия преступлений, сообщает Флот - 2017.

«Фактически не бомбились здания, не стреляли ни в военных, ни в гражданское население. Однако, сам факт оккупации территории нашего государства говорит о том, что мы находимся в состоянии войны. Территория оккупирована, согласно все население Автономной Республики Крым и г. Севастополя находится под защитой международного гуманитарного права. Именно об этом говорится в ст. 2 Конвенции о защите гражданского населения во время войны», - пояснил Гюндуз Мамедов.

По его словам, нарушение этих норм влечет за собой необходимость расследования преступлений не иначе как военных преступлений. А на такую категорию правонарушений распространяется юрисдикция Международного уголовного суда.

Напомним, 24 августа, во исполнение ст. 25 Закона Украины «О прокуратуре», под председательством прокурора Автономной Республики Крым Гюндуз Мамедов проведено координационное совещание правоохранительных органов Крыма. Участие в совещании приняли руководители ГУ Нацполиции в АРК и г. Севастополе, ГУ СБУ в Автономной Республике Крым (с постоянным местом дислокации в г. Херсон), Главного управления и Таможни ДФС в Херсонской области, Автономной Республике Крым и г. Севастополе и представители Государственной пограничной службы Украины.