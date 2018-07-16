Омбудсмен Денисова планирует вернуться в Россию для посещения украинских политзаключенных
|18:47 25.07.2018
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|Крым
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова планирует снова ехать в Россию и пытаться попасть к украинским политзаключенным.
Когда именно это произойдет — зависит от ответа российской стороны.
Об этом Денисова сказала в комментарии Громадскому.
Секретариат омбудсмена 25 июля направил письмо уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, чтобы в очередной раз попытаться согласовать «дорожную карту» визитов уполномоченных к заключенным в РФ и Украине.
«Мы направили им два варианта "дорожной карты" и предложили, чтобы они предоставили нам свой вариант, как они хотят. Но они не предоставили нам ответы на те варианты, которые мы предоставили еще 26 июня. И поэтому сейчас мы снова написали им письмо и ждем ответа», — сказала Денисова.
На вопрос о том, когда омбудсмены двух стран смогут согласовать посещение заключенных, Денисова сказала, что о датах говорить нельзя, ведь «это политическое решение, которого ждет Москалькова».
«Мы просто на это ждем, подталкиваем их, обращаемся», — подчеркнула Денисова.
«Москалькова говорит о том, что якобы написала мне письмо о том, что я могу посетить наших рыбаков в Крыму. Я хочу услышать, где я могу с ними встретиться. Я предлагала, чтобы их отвезли в Ростов и я их там посещу», — добавила украинская омбудсмен.
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