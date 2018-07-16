Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова планирует снова ехать в Россию и пытаться попасть к украинским политзаключенным.

Когда именно это произойдет — зависит от ответа российской стороны.

Об этом Денисова сказала в комментарии Громадскому.

Секретариат омбудсмена 25 июля направил письмо уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, чтобы в очередной раз попытаться согласовать «дорожную карту» визитов уполномоченных к заключенным в РФ и Украине.

«Мы направили им два варианта "дорожной карты" и предложили, чтобы они предоставили нам свой вариант, как они хотят. Но они не предоставили нам ответы на те варианты, которые мы предоставили еще 26 июня. И поэтому сейчас мы снова написали им письмо и ждем ответа», — сказала Денисова.

На вопрос о том, когда омбудсмены двух стран смогут согласовать посещение заключенных, Денисова сказала, что о датах говорить нельзя, ведь «это политическое решение, которого ждет Москалькова».

«Мы просто на это ждем, подталкиваем их, обращаемся», — подчеркнула Денисова.

«Москалькова говорит о том, что якобы написала мне письмо о том, что я могу посетить наших рыбаков в Крыму. Я хочу услышать, где я могу с ними встретиться. Я предлагала, чтобы их отвезли в Ростов и я их там посещу», — добавила украинская омбудсмен.