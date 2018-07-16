В МИД Италии официально заявили, что не признают референдум в Крыму
|18:19 25.07.2018
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|Крым
Италия не признает референдум в Крыму.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на ответ Министра иностранных дел Енто Моавра Миланези журналистам по заявлению министра Сальвини, который защищал легитимность спорного референдума относительно российской аннексии в Крыму, опубликованную изданием Аnsa.
"Правительство считает, что нормы международного права должны всегда уважаться. Италия не признает региональной власти, которая была назначена в марте 2014 года и соблюдает санкции в соответствии с решением ЕС", - сказал он
Напомним, министр внутренних дел Италии и глава правой партии "Лига" Сальвини заявил, что Россия законно аннексировала украинский Крым. Также он назвал Революцию Достоинства "псевдо революцией".
Ранее, новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время выступления перед Сенатом заявил, что будет способствовать пересмотру режима санкций в отношении Российской Федерации.
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