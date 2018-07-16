Кризис в Азовском море в российских СМИ связывается с задержкой украинскими пограничниками судна «Норд»
|17:52 25.07.2018
|0 комментариев
|Крым
В ГПСУ отметили, что после задержания "Норда" появилась информация о том, что российские пограничники в Азовском море "начали охоту за украинскими моряками".
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции помощник председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян.
По словам Слободяна, еще в конце апреля Госпогранслужба начала фиксировать первые случаи, когда члены команд иностранных торговых судов, которые заходили в украинские порты на Азовском море, начали сообщать о том, что они были остановлены для осмотра кораблями пограничной службы ФСБ России.
«Сейчас по анализу российских СМИ и тех, которые есть в Крыму, а вы знаете, что в основном они все подконтрольны спецслужбам Российской Федерации, либо так или иначе координируются в плане подачи месседжей, - ситуация с Азовским морем в российских СМИ четко связывается с задержкой украинскими пограничниками украинского судна «Норд», - сказал он.
Представитель ГПСУ отметил, что после задержания «Норда» появилась информация о том, что российские пограничники в Азовском море «начали охоту за украинскими моряками».
В то же время, отметил Слободян, в то время не все поняли серьезность ситуации и россиянам удалось захватить две малые украинские шхуны.
«Это 7 украинских моряков. Двое из них, на данный момент, насколько мне известно, находятся в Ейске (Краснодарский край РФ - УНИАН) и двое находятся на временно оккупированной территории в Балаклаве», - отметил он.
По его мнению, то, что «это было сделано намеренно, подтверждается тем, что сейчас на материковой части Украины под контролем российских дипломатов и спецслужб» находятся семеро украинских моряков с задержанного судна «Норд», и российские пограничники в оккупированном Крыму задержали так же семь украинских моряков».
Ещё на эту тему:
В ГПСУ хотят обозначить государственную границу в акватории Азовского моря и в Керченском проливе
Блокирование Азовского моря: Россия изменила тактику
В оккупированном Крыму морские пехотинцы Черноморского флота РФ проводят боевые стрельбы
Авиация ООС готова дать адекватный ответ на угрозу с моря / Видео
Хронология кризиса в Азовском море: В Верховной Раде никак не могут просчитать последствия ответных "зеркальных мер"
Оккупанты проводят антитеррористические учения в Керченском проливе
НАТО может ответить на российскую блокаду Азовского моря в случае политического решения Альянса
Хронологія кризи в Азовському морі - затримано 2 іноземних судна - австрійський балкер SENATA та турецький BEHCET C / Карта
Хронологія кризи в Азовському морі - Затримання швейцарского судна ESTESTAR / Карта / Фото