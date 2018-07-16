В ГПСУ отметили, что после задержания "Норда" появилась информация о том, что российские пограничники в Азовском море "начали охоту за украинскими моряками".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции помощник председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян.

По словам Слободяна, еще в конце апреля Госпогранслужба начала фиксировать первые случаи, когда члены команд иностранных торговых судов, которые заходили в украинские порты на Азовском море, начали сообщать о том, что они были остановлены для осмотра кораблями пограничной службы ФСБ России.

«Сейчас по анализу российских СМИ и тех, которые есть в Крыму, а вы знаете, что в основном они все подконтрольны спецслужбам Российской Федерации, либо так или иначе координируются в плане подачи месседжей, - ситуация с Азовским морем в российских СМИ четко связывается с задержкой украинскими пограничниками украинского судна «Норд», - сказал он.

Представитель ГПСУ отметил, что после задержания «Норда» появилась информация о том, что российские пограничники в Азовском море «начали охоту за украинскими моряками».

В то же время, отметил Слободян, в то время не все поняли серьезность ситуации и россиянам удалось захватить две малые украинские шхуны.

«Это 7 украинских моряков. Двое из них, на данный момент, насколько мне известно, находятся в Ейске (Краснодарский край РФ - УНИАН) и двое находятся на временно оккупированной территории в Балаклаве», - отметил он.

По его мнению, то, что «это было сделано намеренно, подтверждается тем, что сейчас на материковой части Украины под контролем российских дипломатов и спецслужб» находятся семеро украинских моряков с задержанного судна «Норд», и российские пограничники в оккупированном Крыму задержали так же семь украинских моряков».