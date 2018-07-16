Помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявляет о необходимости решения принципиального вопроса - обозначения государственной границы в акватории Азовского моря и в Керченском проливе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос, нужны ли ГПСУ какие-либо изменения в нормативно-правовом обеспечении для реагирования на угрозы, которые есть в Азовском море.

По его словам, требует решения принципиальный вопрос - обозначение государственной границы в акватории Азовского моря и в Керченском проливе.

«Но демаркация границы, независимо от того, на каком бы участке она не проводилась, - это всегда путь двух сторон. Говорить сейчас о пути двух сторон в процессе определения государственной границы в Азовском море нет никаких оснований, потому что, конечно, Россия на какие-либо контакты в этой плоскости не пойдет», - отметил Слободян.

Он напомнил, что с 1996-го по 2012 годы под руководством Министерства иностранных дел Украины состоялось 36 раундов переговоров по определению границы в акватории Азовского моря и в Керченском проливе.

«Ни одна позиция или предложение украинской стороны в этом вопросе, по определению линии государственной границы российской стороной поддержана не была», - сказал помощник главы ГПСУ.

Так, констатировал он, принципиальным является вопрос урегулирования прохождения линии государственной границы в бассейне Азовского моря.

«Но, к сожалению, этот вопрос сейчас не ко времени», - добавил Слободян.

Как известно, Украина ведет переговоры с европейскими и американскими партнерами относительно ввода санкций против черноморских портов РФ за блокаду Азовского моря.



