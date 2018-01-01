Масштабные пожары в Греции видно из космоса: спутниковые фото
|16:59 25.07.2018
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|Греция
Пожары в Греции к западу от греческой столицы достигли таких масштабов, что их хорошо видно из космоса.
Фото из космоса сделал европейский спутник Sentinel 2 из программы "Коперник", сообщает Европейская правда.
Основной очаг пожаров находится в районе прибрежного курортного города Кинета, а также у городов Рафина, Пикерми, Мати, Неос Вутзас, где введен режим чрезвычайного положения.
По последним данным, погиб 81 человек. По меньшей мере 187 человек, в том числе 23 детей, получили ранения. Количество пропавших без вести до сих пор неизвестно.
Количество погибших уже превысило число жертв пожара на Пелопоннесе 2007 года, который унес жизни 70 человек и был одним из худших в истории.
Лесные пожары возникли в понедельник, 23 июля, в греческом прибрежном регионе к западу от Афин, заставив людей покинуть свои дома.
Италия, Германия, Польша и Франция направили помощь в виде самолетов, транспортных средств и пожарных. Испания и Кипр также предложили помощь.
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