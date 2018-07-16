Блокирование Азовского моря: Россия изменила тактику

16:34 25.07.2018 0 комментариев Крым

Российская Федерация в Азовском море изменила модель поведения — стала задерживать иностранные суда при проходе в Керченский пролив.

Об этом помощник председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян сказал сегодня на пресс-конференции, сообщает корреспондент Укринформа.

«Мы отслеживаем, что Российская Федерация изменила алгоритм своих действий в Азовском море... задерживает иностранные суда, следующих в Украину, в Керченском проливе, затягивая время предоставления разрешений прохода именно через Керченский пролив. Есть информация, что время задержки судов иногда составляет до 3-х суток», — сказал Слободян.

По его словам, это влияет на экономическую привлекательность Украины. В то же время Слободян отметил, что по международному договору Азовское море является морем внутреннего пользования как для Украины, так и для Российской Федерации. Его могут свободно использовать две стороны, поэтому формально РФ может осматривать судна. Но мы «понимаем, для чего это делается».

Отвечая на вопрос журналистов, есть смысл расторгнуть указанный договор о двустороннем использовании Азовского моря, Слободян отметил, что изменение договора имеет ценность, когда обе стороны намерены его выполнять.

«Мы можем принять такое решение в одностороннем порядке, но, по моему мнению, эффекта от этого не будет», — сказал Слободян.

В свою очередь, руководитель Центра оборонных реформ Александр Данилюк отметил, что, по его убеждению, российская сторона создает проблемы для судов, заходящих в Украину, для давления на нее, в частности, в вопросе восстановления Украиной водоснабжения Крыма. Он пояснил, что из-за задержки иностранные суда начинают пересматривать свою логистику, чтобы не заходить в порты Мариуполя и Бердянска, а это создает экономические проблемы для указанных городов.

«РФ создает предпосылки для некоторых отрицательных экономико-социальных последствий в этих городах», — добавил Слободян.

Он отметил: уже есть сведения о том, что в Мариупольском порту формируется псевдоорганизация для организации беспорядков в городе.



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