Болгария предложила 7 странам подать заявки на поставку истребителей
|16:07 25.07.2018
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|София
Болгария направила приглашение семи странам на представление предложений для поставок 16 новых или бывших в употреблении истребителей для замены старых советских мигрантов МиГ-29.
Об этом сообщает Euractiv, передает Европейская правда.
Болгария предложила подать конкурсные предложения по поставке самолетов Соединенным Штатам, Португалии, Израиля, Италии, Германии, Франции и Швеции.
В прошлом месяце парламент Болгарии одобрил план покупки истребителей. Страна планирует приобрести их в два этапа в рамках усилий по модернизации вооружения в соответствии со стандартами НАТО.
Ожидается, что первые восемь самолетов будут куплены за $1,08 млрд, в эту сумму также должно войти наземное обслуживание, подготовка пилотов и трехлетняя логистическая поддержка.
По данным Минобороны Болгарии, они рассматривают покупку истребителей F/A-18 Super Hornet Boeing, Gripen, Rafale, F-16 или Eurofighter.
София просит производителей подать заявки до 1 октября.
В марте Болгария выбрала российскую авиастроительную корпорацию "МиГ" для проведения капитального ремонта 15 советских истребителей МиГ-29 до 2022 года.
София заявила о необходимости продолжать эксплуатировать советские самолеты, пока не будут куплены новые.
Напомним, Словакия решила приобрести 14 истребителей F-16 американского производства, чтобы заменить устаревшие российские МиГ-29.
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