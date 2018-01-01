Болгария предложила 7 странам подать заявки на поставку истребителей

16:07 25.07.2018 0 комментариев София

Болгария направила приглашение семи странам на представление предложений для поставок 16 новых или бывших в употреблении истребителей для замены старых советских мигрантов МиГ-29.

Об этом сообщает Euractiv, передает Европейская правда.

Болгария предложила подать конкурсные предложения по поставке самолетов Соединенным Штатам, Португалии, Израиля, Италии, Германии, Франции и Швеции.

В прошлом месяце парламент Болгарии одобрил план покупки истребителей. Страна планирует приобрести их в два этапа в рамках усилий по модернизации вооружения в соответствии со стандартами НАТО.

Ожидается, что первые восемь самолетов будут куплены за $1,08 млрд, в эту сумму также должно войти наземное обслуживание, подготовка пилотов и трехлетняя логистическая поддержка.

По данным Минобороны Болгарии, они рассматривают покупку истребителей F/A-18 Super Hornet Boeing, Gripen, Rafale, F-16 или Eurofighter.

София просит производителей подать заявки до 1 октября.

В марте Болгария выбрала российскую авиастроительную корпорацию "МиГ" для проведения капитального ремонта 15 советских истребителей МиГ-29 до 2022 года.

София заявила о необходимости продолжать эксплуатировать советские самолеты, пока не будут куплены новые.

Напомним, Словакия решила приобрести 14 истребителей F-16 американского производства, чтобы заменить устаревшие российские МиГ-29.



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