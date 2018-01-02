Европейская комиссия утвердила новый пакет помощи на сумму 400 млн евро для обучения сирийских беженцев в Турции.

Об этом сообщила пресс-служба комиссии, передает Европейская правда.

Это первый шаг, сделанный после достижения государствами-членами ЕС соглашения о предоставлении дополнительных 3 млрд евро для Фонда помощи беженцам в Турции.

400 млн евро будут предоставлены в виде прямого гранта министерству образования Турции. Финансирование обеспечит продолжение нынешнего образовательного проекта для сирийских беженцев в Турции, срок действия которого истекает в октябре 2018 года.

Новый пакет помощи является более широким по охвату, чем нынешний образовательный проект. Он будет сосредоточен на повышении качества образования для учащихся, обучении турецкого языка взрослых в государственных образовательных центрах, совершенствовании системы экзаменов и тому подобное. Продолжительность новой помощи также длиннее, чем в предыдущем пакета: она охватывает три академических года вместо двух.

29 июня государства-члены ЕС договорились о финансировании второго транша Турции в размере 3 млрд евро. 2 млрд евро из этой суммы поступят из бюджета ЕС, 1 млрд евро будет выплачен государствами-членами.