Госдума России решила не облагать налогом перелеты в оккупированный Крым
|15:16 25.07.2018
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|Крым
Госдума России приняла в третьем итоговом чтении Закон о льготном обложении налогом на добавленную стоимость (НДС) авиаперевозок в оккупированный Крым, Калининград и на Дальний Восток.
Так, ставка НДС на такие перелеты до 2025 года составит 0%, сообщают Новости Крыма.
По действующим сегодня нормам, такие льготы уже действовали в отношении перелетов в оккупированный Крым и Калининград, но срок их действия истекал к 2019 году.
Теперь льгота для этих регионов будет продлена на шесть лет. Аналогичные нормы коснутся и перелетов на Дальний Восток.
Как сообщалось ранее, Минтранс и Минвостокразвития России подготовили предложения по увеличению на 700 млн рублей объема программы по субсидированию авиаперевозок, которая действует на полеты в аннексированный Симферополь, Калининград и на Дальний Восток.
При этом финансирование внутри программы будет перераспределено в пользу Дальнего Востока.
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