Госдума России приняла в третьем итоговом чтении Закон о льготном обложении налогом на добавленную стоимость (НДС) авиаперевозок в оккупированный Крым, Калининград и на Дальний Восток.

Так, ставка НДС на такие перелеты до 2025 года составит 0%, сообщают Новости Крыма.

По действующим сегодня нормам, такие льготы уже действовали в отношении перелетов в оккупированный Крым и Калининград, но срок их действия истекал к 2019 году.

Теперь льгота для этих регионов будет продлена на шесть лет. Аналогичные нормы коснутся и перелетов на Дальний Восток.

Как сообщалось ранее, Минтранс и Минвостокразвития России подготовили предложения по увеличению на 700 млн рублей объема программы по субсидированию авиаперевозок, которая действует на полеты в аннексированный Симферополь, Калининград и на Дальний Восток.

При этом финансирование внутри программы будет перераспределено в пользу Дальнего Востока.