Керченский мост облюбовала российская служба судебных приставов - отлавливают должников
|14:49 25.07.2018
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|Крым
Российская служба судебных приставов совместно с сотрудниками полиции проводят рейд по выявлению лиц, которых лишили специальным правом управлять транспортными средствами.
Как поясняют СМИ, перед въездом на мост ищут лишенных прав за долги по новому российскому закону, сообщают Новости Крыма.
«Закон о лишении прав за долги» начал действовать с 15 января 2016 года. Он позволяет судебным приставам временно лишать водительских прав автомобилистов, чей долг по штрафам (в том числе за нарушения ПДД), алиментам или судебным решениям превышает 10 тысяч рублей.
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