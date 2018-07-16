В оккупированном Крыму морские пехотинцы Черноморского флота РФ проводят боевые стрельбы
|14:23 25.07.2018
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|Крым
Морские пехотинцы Черноморского флота проводят в оккупированном Крыму боевые стрельбы из всех видов стрелкового оружия, а также из пушек и пулеметов боевых машин.
Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота России, передает Крым Информ.
«Морские пехотинцы выполняют боевые стрельбы по мишенным позициям из всех видов стрелкового оружия и противотанковых комплексов. Наводчики бронетранспортёров проводят учения по разведке целей, корректировке огня из пушки и пулемёта, в движении и на месте», – говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в рамках учений проводятся не только стрельбы, но и занятия по вождению. Водители-механики бронетранспортеров отрабатывают приёмы вождения и преодоления различных препятствий при движении по пересечённой местности.
В пресс-службе отметили, что в ходе маршей военнослужащие отрабатывают действия по обороне колонны техники от ударов авиации и нейтрализации диверсионно-разведывательных групп условного противника.
Данные мероприятия проходят в рамках цикла подготовки подразделений морской пехоты.
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